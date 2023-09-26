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"Имеем понимание, куда могут бить": Кудрицкий о возможных обстрелах энергетических объектов

26 сентября 2023 12:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Имеем понимание, куда могут бить": Кудрицкий о возможных обстрелах энергетических объектов
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Источник: Цензор
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Укрэнерго не ожидают резкого роста потребления электроэнергии зимой по сравнению с тем, что было в прошлом году. Также неизвестно, будут ли российские оккупанты прибегать к массированным ракетным атакам по энергетической инфраструктуре, в то же время Украина готовится к разным сценариям.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью для РБК-Украина.

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"Мы, безусловно, в энергосистеме в целом будем иметь несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. По той причине, что восстановить все объекты на 100% за семь или восемь месяцев, которые прошли после завершения прошлого отопительного сезона невозможно", — рассказывает Кудрицкий.

По словам эксперта, подготовка к предстоящей зиме проходит интенсивно.

"Мы не ожидаем резкого роста потребления по сравнению с прошлым годом. Очень больших скачков потребления мы не прогнозируем на эту зиму", — говорит Кудрицкий.

По его словам, в прошлом году российские враги применяли разное вооружение и тактику, нанося массированные удары по Украине. В то же время, чего ждать этой зимой, пока сложно ответить. В то же время страна готовится к разным сценариям, чтобы в случае чего оперативно ликвидировать последствия возможных атак.

"Что будет этой зимой — увидим. Или они вообще будут прибегать к массированным атакам именно по энергетической инфраструктуре, или не будут, мы этого тоже не знаем. Но, безусловно, у нас есть понимание, куда могут бить, где есть объекты с большей вероятностью атаки, где с меньшей. Мы эту информацию держим закрытой, не распространяем", — рассказывает эксперт.

Напомним, ранее Владимир Кудрицкий рассказывал, готова ли украинская энергосистема к зиме.

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