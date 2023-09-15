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Маляр роз'яснила причини мобілізації жінок-медиків

15 вересня 2023 17:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Маляр роз'яснила причини мобілізації жінок-медиків
Заступниця міністра оборони Ганна Маряр. Фото: kanaldom.tv
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що додаткової потреби у залученні жінок до мобілізації наразі немає. Вона наголосила, що потрібно лише взяти на облікжінок з медичною освітою.

Про це повідомили у "Ми-Україна".

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"Я нагадаю, що вона була прийняття Верховною Радою, це на рівні закону. Генштаб тоді і зараз запевняє, що вони наразі не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік — це не означає мобілізацію. Це перше. По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди", — зазначила Маляр.

Раніше ми повідомляли, що в Україні військовий квиток набув величезного значення для чоловіків. Якщо у вас немає цього документа, багато дверей можуть залишатися зачиненими: працевлаштування, навчання, укладення шлюбу тощо.

Нагадаємо, декотрі одесити, які раніше за висновком ВЛК не були придатні для мобілізації, після внесених до закону змін, відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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