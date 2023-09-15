Маляр разъяснила причины мобилизации женщин-медиков

Заместитель министра обороны Анна Маряр. Фото: kanaldom.tv

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что дополнительной потребности в привлечении женщин к мобилизации пока нет. Она подчеркнула, что нужно только взять на учет женщин с медицинским образованием.

Об этом сообщили в "Мы-Украина".

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"Я напомню, что она была принята Верховной Радой, это на уровне закона. Генштаб тогда и сейчас уверяет, что они пока не нуждаются в женщинах этих специальностей непосредственно на фронте, и я напомню, что постановка на учет — это не означает мобилизацию. Это первое "Во-вторых, у нас нет на фронте женщин, которые там находятся без их согласия" , — отметила Маляр.

Ранее мы сообщали, что в Украине военный билет приобрел огромное значение для мужчин. Если у вас нет этого документа, многие двери могут оставаться закрытыми: трудоустройство, обучение, заключение брака и т.д.

Напомним, некоторые одесситы, ранее по заключению ВВК не пригодные для мобилизации, после внесенных в закон изменений, теперь могут получить повестку. В Министерстве обороны Украины утвердили новый список болезней, с которыми граждан признают пригодными к военной службе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.