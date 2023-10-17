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Марія Львова-Бєлова визнала своїми заявами депортацію українських дітей до РФ

17 жовтня 2023 08:33
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Марія Львова-Бєлова визнала своїми заявами депортацію українських дітей до РФ
Володимир Путін та Марія Львова-Бєлова. Фото: росЗМІ
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Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова повторила заяви, в яких визнає, що Росія депортувала мільйони українців, у тому числі 700 000 дітей, з початку війни. Також вона всіма силами намагалась дискредитувати українську владу.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Аналітики розповіли, що у звіті, опублікованому 15 жовтня, Львова-Бєлова стверджувала, що з лютого 2022 року Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона українців, у тому числі 700 тисяч дітей, і що з квітня по жовтень 2022 року російська влада передала 380 українських дітей-сиріт у прийомні сім’ї в Росії. Окрім того, вона також намагалася дискредитувати інформацію про депортацію Росією українських дітей і натомість стверджувала, що українська влада діє "всупереч їхнім інтересам".

Вже 16 жовтня стало відомо, що Катар допоміг домовитись про перше повернення українських дітей, депортованих Росією. Йдеться про дітей віком від 2 до 17 років. Двоє із них вже повернулися до своїх родин, а ще двоє, як очікується, возз'єднаються зі своїми сім'ями найближчими днями. Зазначається, що ці переговори тривали декілька місяців і Катар погодився брати участь на прохання українського уряду. 

"Міжнародне гуманітарне право визначає примусове переміщення цивільних осіб на територію окупаційної держави як "депортацію", і ISW продовжує оцінювати, що російська влада проводить широкомасштабну кампанію з депортації українців до Росії", — підсумували аналітики. 

Нагадаємо, що нещодавно благодійникам вдалося повернути ще 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зробили це під час рятувальної місії.

Також ми писали, що українські діти, яких повернули додому після примусової російської депортації, зустрілися з лідерами європейських країн в Гаазі. Вони розповіли власні історії, аби привернути увагу до того, як Росія порушує права дітей. 

 

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