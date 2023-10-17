Мария Львова-Белова признала своими заявлениями депортацию украинских детей в РФ

Владимир Путин и Мария Львова-Белова. Фото: росСМИ

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова повторила заявления, в которых признает, что Россия депортировала миллионы украинцев, в том числе 700 000 детей, с начала войны. Также она всеми силами пыталась дискредитировать украинские власти.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Депортация украинских детей

Аналитики рассказали, что в отчете, опубликованном 15 октября, Львова-Белова утверждала, что с февраля 2022 года Россия "приняла" около 4,8 миллиона украинцев, в том числе 700 тысяч детей, и что с апреля по октябрь 2022 года российские власти передали 380 украинских детей-сирот в приемные семьи в России. Кроме того, она также пыталась дискредитировать информацию о депортации Россией украинских детей и утверждала, что украинская власть действует "вопреки их интересам".

Уже 16 октября стало известно, что Катар помог договориться о первом возвращении украинских детей, депортированных Россией. Речь идет о детях от 2 до 17 лет. Двое из них уже вернулись в свои семьи, а еще двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни. Отмечается, что эти переговоры продолжались несколько месяцев, и Катар согласился участвовать по просьбе украинского правительства.

"Международное гуманитарное право определяет принудительное перемещение гражданских лиц на территорию оккупационного государства как "депортацию", и ISW продолжает оценивать, что российские власти проводят широкомасштабную кампанию по депортации украинцев в Россию", — подытожили аналитики.

Напомним, что недавно благотворителям удалось вернуть еще 19 украинских детей с временно оккупированных территорий. Сделали это во время спасательной миссии.

Также мы писали, что украинские дети, вернувшиеся домой после принудительной российской депортации, встретились с лидерами европейских стран в Гааге. Они рассказали собственные истории, чтобы привлечь внимание к тому, как Россия нарушает права детей.