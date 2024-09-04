У якому напрямку вночі Росія запустила більшість ракет та дронів

Масована атака на Україну — куди летіли більшість ворожих цілей
Російські війська в ніч проти середи, 4 вересня, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Більшість ракет та дронів, які запустив ворог, летіли на Львів та область.
Про це пише Еспресо.
Обстріл України 4 вересня
Майже всі російські безпілотники та ракети цієї ночі летіли на Львів та Львівську область.
За даними Повітряних сил, загалом Росія запустила по нашій території 42 цілі: 13 ракет та 23 дрони. Під час роботи ППО вдалося збити 29 ворожих цілей:
- чотири крилаті ракети Х-101;
- три крилаті ракети "Іскандер-К";
- 22 ударні БпЛА "Shahed-131/136.
Водночас шість безпілотників були локаційно втрачені, а один полетів у Білорусь.
Російські цілі збивали у небі над Львівською, Івано-Франківською, Чернігівською, Дніпропетровською, Волинською Тернопільською, Київською, Житомирською, Полтавською та Сумською областями.
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