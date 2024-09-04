У якому напрямку вночі Росія запустила більшість ракет та дронів

Ракета в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Російські війська в ніч проти середи, 4 вересня, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Більшість ракет та дронів, які запустив ворог, летіли на Львів та область.

Про це пише Еспресо.

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Майже всі російські безпілотники та ракети цієї ночі летіли на Львів та Львівську область.

За даними Повітряних сил, загалом Росія запустила по нашій території 42 цілі: 13 ракет та 23 дрони. Під час роботи ППО вдалося збити 29 ворожих цілей:

чотири крилаті ракети Х-101;

три крилаті ракети "Іскандер-К";

22 ударні БпЛА "Shahed-131/136.

Водночас шість безпілотників були локаційно втрачені, а один полетів у Білорусь.

Російські цілі збивали у небі над Львівською, Івано-Франківською, Чернігівською, Дніпропетровською, Волинською Тернопільською, Київською, Житомирською, Полтавською та Сумською областями.