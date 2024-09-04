В каком направлении ночью Россия запустила большинство ракет и дронов

Массированная атака на Украину — куда летело большинство вражеских целей
Российские войска в ночь на среду, 4 сентября, совершили массированную ракетную атаку на Украину. Большинство ракет и дронов, запущенных врагом, летели на Львов и область.
Об этом пишет Еспресо.
Обстрел Украины 4 сентября
Почти все российские беспилотники и ракеты этой ночью летели на Львов и Львовскую область.
По данным Воздушных сил, в общем Россия запустила по нашей территории 42 цели: 13 ракет и 23 дрона. Во время работы ПВО удалось сбить 29 вражескихх целей:
- четыре крылатых ракеты Х-101;
- три крылатых ракеты "Искандер-К";
- 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136.
В то же время шесть беспилотников были локационно потеряны, а один улетел в Беларусь.
Российские цели сбивали в небе над Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областями.
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