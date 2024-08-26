Вибухи в Україні зранку 26 серпня — росіяни випустили ракети

Масована атака на Україну — у декількох містах пролунали вибухи
Вибухи пролунали у кількох містах України зранку 26 серпня. Росіяни розпочали масовану атаку та запустили дрони і ракети.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Україні 26 серпня
Оновлено 08:53. У Тернопільській області пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО.
Оновлено 08:49. У Львівській області пролунали вибухи. За даними очільника ОВА Максима Козицького, ще дві ракети на підході до Львівщини зі сторони Золочівщини.
Оновлено 08:48. У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Дані про травмованих уточнюються.
Оновлено 08:41. Місцеві пабліки передають, що вибухи лунали в Івано-Франківській області.
Оновлено 08:39. Гучно було в Одесі та Хмельницькій області.
Оновлено 08:25. Вибухи пролунали у Чернігові та Київщині, повідомляють моніторингові канали. Також повторні вибухи чути у Кременчуці.
Зранку 26 серпня російські окупаційні війська почали масовану атаку по Україні. У повітряному просторі нашої держави перебувають ворожі ракети та сотня дронів. У кількох містах вже лунали потужні вибухи.
Так, гучно було у:
- Кропивницькому,
- Дніпрі,
- Кременчуці,
- Харкові,
- Кривому Розі,
- Хмельницькому,
- Кропивницькому,
- Вінницькій області та Вінниці.
Повітряні сили повідомляють, що дві великі групи крилатих ракет рухаються вектором на Вінниччину та Хмельниччину. Також ракети на Рівненщині.
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