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Масована атака на Україну — у декількох містах пролунали вибухи

26 серпня 2024 08:08
оновлено: 08:55
Катерина Османська - Редактор
Вибухи в Україні зранку 26 серпня — росіяни випустили ракети
вибух
Катерина Османська - Редактор

Вибухи пролунали у кількох містах України зранку 26 серпня. Росіяни розпочали масовану атаку та запустили дрони і ракети.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Україні 26 серпня

Оновлено 08:53. У Тернопільській області пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО. 

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Скриншот допису ОВА

Оновлено 08:49. У Львівській області пролунали вибухи. За даними очільника ОВА Максима Козицького, ще дві ракети на підході до Львівщини зі сторони Золочівщини.

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Скриншот допису Козицького

Оновлено 08:48. У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Дані про травмованих уточнюються.

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Скриншот допису Ігоря Поліщука

Оновлено 08:41. Місцеві пабліки передають, що вибухи лунали в Івано-Франківській області. 

Оновлено 08:39. Гучно було в Одесі та Хмельницькій області.  

Оновлено 08:25. Вибухи пролунали у Чернігові та Київщині, повідомляють моніторингові канали. Також повторні вибухи чути у Кременчуці. 

Зранку 26 серпня російські окупаційні війська почали масовану атаку по Україні. У повітряному просторі нашої держави перебувають ворожі ракети та сотня дронів. У кількох містах вже лунали потужні вибухи.

Так, гучно було у:

  • Кропивницькому,
  • Дніпрі, 
  • Кременчуці,
  • Харкові,
  • Кривому Розі,
  • Хмельницькому,
  • Кропивницькому,
  • Вінницькій області та Вінниці. 

Повітряні сили повідомляють, що дві великі групи крилатих ракет рухаються вектором на Вінниччину та Хмельниччину. Також ракети на Рівненщині.

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Скриншот допису Повітряних сил

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