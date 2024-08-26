Вибухи в Україні зранку 26 серпня — росіяни випустили ракети

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Вибухи пролунали у кількох містах України зранку 26 серпня. Росіяни розпочали масовану атаку та запустили дрони і ракети.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Україні 26 серпня

Оновлено 08:53. У Тернопільській області пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО.

Скриншот допису ОВА

Оновлено 08:49. У Львівській області пролунали вибухи. За даними очільника ОВА Максима Козицького, ще дві ракети на підході до Львівщини зі сторони Золочівщини.

Скриншот допису Козицького

Оновлено 08:48. У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Дані про травмованих уточнюються.

Скриншот допису Ігоря Поліщука

Оновлено 08:41. Місцеві пабліки передають, що вибухи лунали в Івано-Франківській області.

Оновлено 08:39. Гучно було в Одесі та Хмельницькій області.

Оновлено 08:25. Вибухи пролунали у Чернігові та Київщині, повідомляють моніторингові канали. Також повторні вибухи чути у Кременчуці.

Зранку 26 серпня російські окупаційні війська почали масовану атаку по Україні. У повітряному просторі нашої держави перебувають ворожі ракети та сотня дронів. У кількох містах вже лунали потужні вибухи.

Так, гучно було у:

Кропивницькому,

Дніпрі,

Кременчуці,

Харкові,

Кривому Розі,

Хмельницькому,

Кропивницькому,

Вінницькій області та Вінниці.

Повітряні сили повідомляють, що дві великі групи крилатих ракет рухаються вектором на Вінниччину та Хмельниччину. Також ракети на Рівненщині.