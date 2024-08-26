Взрывы в Украине утром 26 августа - россияне выпустили ракеты

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Взрывы прогремели в нескольких городах Украины утром 26 августа. Россияне начали массированную атаку и запустили дроны и ракеты.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Украине 26 августа

Обновлено 08:53. В Тернопольской области прогремели взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО. є

Скриншот сообщения ОВА

Обновлено 08:49. Во Львовской области прогремели взрывы. По данным главы ОВА Максима Козицкого, еще две ракеты на подходе к Львовщине со стороны Золочевщины.

Скриншот сообщения Козицкого

Обновлено 08:48. В Луцке в результате российской атаки поврежден многоквартирный дом, сообщил городской голова Игорь Полищук. Данные о травмированных уточняются.

Скриншот сообщения Игоря Полищука

Обновлено 08:41. Местные паблики передают, что взрывы раздавались в Ивано-Франковской области.

Обновлено 08:39. Громко было в Одессе и Хмельницкой области.

Обновлено 08:25. Взрывы прогремели в Чернигове и Киевской области, сообщают мониторинговые каналы. Также повторные взрывы слышны в Кременчуге.

Утром 26 августа российские оккупационные войска начали массированную атаку по Украине. В воздушном пространстве нашего государства находятся вражеские ракеты и сотня дронов. В нескольких городах уже раздавались мощные взрывы.

Так, громко было в:

Кропивницком,

Днепре,

Кременчуге,

Харькове,

Кривом Роге,

Хмельницком,

Кропивницком,

Винницкой области и Виннице.

Воздушные силы сообщают, что две большие группы крылатых ракет движутся вектором на Винницкую и Хмельницкую области. Также ракеты на Ровенщине.