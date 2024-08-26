Взрывы в Украине утром 26 августа - россияне выпустили ракеты

Массированная атака на Украину — в нескольких городах раздались взрывы
Взрывы прогремели в нескольких городах Украины утром 26 августа. Россияне начали массированную атаку и запустили дроны и ракеты.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Украине 26 августа
Обновлено 08:53. В Тернопольской области прогремели взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО. є
Обновлено 08:49. Во Львовской области прогремели взрывы. По данным главы ОВА Максима Козицкого, еще две ракеты на подходе к Львовщине со стороны Золочевщины.
Обновлено 08:48. В Луцке в результате российской атаки поврежден многоквартирный дом, сообщил городской голова Игорь Полищук. Данные о травмированных уточняются.
Обновлено 08:41. Местные паблики передают, что взрывы раздавались в Ивано-Франковской области.
Обновлено 08:39. Громко было в Одессе и Хмельницкой области.
Обновлено 08:25. Взрывы прогремели в Чернигове и Киевской области, сообщают мониторинговые каналы. Также повторные взрывы слышны в Кременчуге.
Утром 26 августа российские оккупационные войска начали массированную атаку по Украине. В воздушном пространстве нашего государства находятся вражеские ракеты и сотня дронов. В нескольких городах уже раздавались мощные взрывы.
Так, громко было в:
- Кропивницком,
- Днепре,
- Кременчуге,
- Харькове,
- Кривом Роге,
- Хмельницком,
- Кропивницком,
- Винницкой области и Виннице.
Воздушные силы сообщают, что две большие группы крылатых ракет движутся вектором на Винницкую и Хмельницкую области. Также ракеты на Ровенщине.
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