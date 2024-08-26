Ночные взрывы в Киевской области 26 августа – что известно об атаке ударных БпЛА

ПВО работает по вражеским целям. Фото иллюстративное: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Взрывы раздались в Киевской области сейчас, ночью в понедельник, 26 августа. В Киевской области продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили о работе ПВО по вражеским БпЛА.

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Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 02:51. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о движении ударных БпЛА в Черниговской области в направлении Киевской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В Киевской ОВА отметили, что в регионе зафиксировали движение ударных БпЛА и работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — призвали граждан.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Обновлено: В 03:08 тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА объявили в Киеве. В 03:12 начальник Киевской ГВА Сергей Попко сообщил, что ПВО работает на подступах к Киеву.

Скриншот сообщения Киевской ГВА

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БпЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — говорится в его сообщении в Telegram-канале Киевской ГВА.