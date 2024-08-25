В Сумах раздался взрыв

В Сумах раздался громкий взрыв
25 августа 2024 18:26
Дым в небе. Иллюстративное фото: c4.com.ua
Российские военные продолжают обстреливать территории Украины. В Сумах были слышны взрывы.
Об этом сообщили местные паблики.
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Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Сумах. Их причины и последствия выясняются. Военные призывают граждан находиться в укрытиях, пока идет воздушная тревога.
По состоянию на 18:32, воздушная тревога объявлена в пяти областях страны — Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой.
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