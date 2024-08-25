В Сумах раздался взрыв

Дым в небе. Иллюстративное фото: c4.com.ua

Российские военные продолжают обстреливать территории Украины. В Сумах были слышны взрывы.

Об этом сообщили местные паблики.

Читайте также:

Атака россиян на Сумы

Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Сумах. Их причины и последствия выясняются. Военные призывают граждан находиться в укрытиях, пока идет воздушная тревога.

По состоянию на 18:32, воздушная тревога объявлена в пяти областях страны — Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой.