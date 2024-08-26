По Украине утром 26 августа россияне совершили пуски ракет с бомбардировщиков Ту-22М3

Бомбардировщики Ту-22М3. Фото: росСМИ

В воздушном пространстве утром в понедельник, 26 августа, находятся шесть бортов российских бомбардировщиков Ту-22М3. Они уже осуществили ряд пусков ракет по направлению территорий Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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"В воздухе 6 самолетов Ту-22М3!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже там предупредили о движении двух ракет по направлению к Черниговщине, одной на Полтавщине в юго-западном направлении. Также крылатая ракета движется из Херсона в северо-западном направлении и еще одна на Запорожье.

Кроме того, вражеская воздушная цель фиксируется на Черниговщине в юго-западном направлении. В то же время ракеты летят на Миргород Полтавской области, на Кропивницкий — курсом на Кременчуг.

Кроме того, существует угроза на Киевщине и еще две ракеты фиксируются на Запорожье в северном направлении и в направлении Днепра. Жителей Кривого Рога призвали находиться в укрытиях.

Еще по одной крылатой ракете летят из Херсона в северо-западном направлении, на Полтавщине в юго-западном направлении, на севере Киевщины в западном направлении и крылатая ракета курсом на Черкассы.

В то же время одну ракету россияне запустили по Харькову и одна движется на Николаевщине в северо-западном направлении.

По состоянию на 8:10 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.