По Украине утром 26 августа россияне совершили пуски ракет с бомбардировщиков Ту-22М3

В воздухе шесть Ту-22М3 — Воздушные силы сообщили о пусках ракет
В воздушном пространстве утром в понедельник, 26 августа, находятся шесть бортов российских бомбардировщиков Ту-22М3. Они уже осуществили ряд пусков ракет по направлению территорий Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 26 августа
"В воздухе 6 самолетов Ту-22М3!" — говорится в сообщении.
Позже там предупредили о движении двух ракет по направлению к Черниговщине, одной на Полтавщине в юго-западном направлении. Также крылатая ракета движется из Херсона в северо-западном направлении и еще одна на Запорожье.
Кроме того, вражеская воздушная цель фиксируется на Черниговщине в юго-западном направлении. В то же время ракеты летят на Миргород Полтавской области, на Кропивницкий — курсом на Кременчуг.
Кроме того, существует угроза на Киевщине и еще две ракеты фиксируются на Запорожье в северном направлении и в направлении Днепра. Жителей Кривого Рога призвали находиться в укрытиях.
Еще по одной крылатой ракете летят из Херсона в северо-западном направлении, на Полтавщине в юго-западном направлении, на севере Киевщины в западном направлении и крылатая ракета курсом на Черкассы.
В то же время одну ракету россияне запустили по Харькову и одна движется на Николаевщине в северо-западном направлении.
По состоянию на 8:10 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
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