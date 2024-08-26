У Краматорську через російський удар по готелю загинув журналіст

Наслідки удару. Фото: ДСНС

Російські загарбники у неділю, 25 серпня, здійснили обстріл готелю в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинув один із журналістів іноземного інформаційного агенства.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 26 серпня.

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У виданні повідомили, що загинув член команди Райан Еванс, який висвітлює війну в Україні. Також ще двоє журналістів отримали поранення в результаті обстрілу готелю "Сапфір", загалом там зупинилася команда з шести осіб.

Журналіст Райан Еванс. Фото: Reuters

Відомо, що загиблий 38-річний Еванс був колишнім британським солдатом, в Reuters працював із 2022 року, де консультував журналістів щодо питань безпеки по всьому світу, в тому числі в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі.

Троє інших членів команди, які перебували в готелі під час влучання, перебувають у безпеці. За словами Президента України Володимира Зеленського, росіяни вдарили по готелю балістичною ракетою "Іскандер".