Ситуація на Донеччині — окупанти атакували авто ДСНС, де була дитина

Автомобіль ДСНС, в який влучив дрон. Фото: ДСНС Донецької області

Російська армія біля міста Українськ Донецької області вдарила дроном-камікадзе по бронеавтомобілю ДСНС, який евакуював цивільних. Ніхто з пасажирів салону не постраждав.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС Донецької області у неділю, 25 серпня.

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Як стало відомо, удар було скоєно в момент проведення евакуаційних заходів з міста. На шосе поблизу Українська російський дрон-камікадзе влучив в автомобіль евакуаційної групи ДСНС "Фенікс".

Пошкодження даху броневика. Джерело: ДСНС Донеччини

В момент удару в машині були двоє рятувальників, поліцейський та родина з чотирьох евакуйованих осіб, зокрема, восьмирічний хлопчик.

Пошкоджене колесо броневика після удару дрона. Джерело: ДСНС Донеччини

Внаслідок атаки ворога бронемашина отримала незначні пошкодження. Жоден з пасажирів авто не постраждав.