Ситуація на Донеччині — окупанти атакували авто ДСНС, де була дитина

Росіяни вдарили дроном по автівці ДСНС на Донеччині — в салоні була дитина
Російська армія біля міста Українськ Донецької області вдарила дроном-камікадзе по бронеавтомобілю ДСНС, який евакуював цивільних. Ніхто з пасажирів салону не постраждав.
Про це розповіли у пресслужбі ДСНС Донецької області у неділю, 25 серпня.
Росіяни вдарили дроном по авто ДСНС
Як стало відомо, удар було скоєно в момент проведення евакуаційних заходів з міста. На шосе поблизу Українська російський дрон-камікадзе влучив в автомобіль евакуаційної групи ДСНС "Фенікс".
В момент удару в машині були двоє рятувальників, поліцейський та родина з чотирьох евакуйованих осіб, зокрема, восьмирічний хлопчик.
Внаслідок атаки ворога бронемашина отримала незначні пошкодження. Жоден з пасажирів авто не постраждав.
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