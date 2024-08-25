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Росіяни вдарили дроном по автівці ДСНС на Донеччині — в салоні була дитина

25 серпня 2024 17:39
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Ситуація на Донеччині — окупанти атакували авто ДСНС, де була дитина
Автомобіль ДСНС, в який влучив дрон. Фото: ДСНС Донецької області
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія біля міста Українськ Донецької області вдарила дроном-камікадзе по бронеавтомобілю ДСНС, який евакуював цивільних. Ніхто з пасажирів салону не постраждав. 

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС Донецької області у неділю, 25 серпня. 

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Як стало відомо, удар було скоєно в момент проведення евакуаційних заходів з міста. На шосе поблизу Українська російський дрон-камікадзе влучив в автомобіль евакуаційної групи ДСНС "Фенікс".

дснс українськ
Пошкодження даху броневика. Джерело: ДСНС Донеччини

В момент удару в машині були двоє рятувальників, поліцейський та родина з чотирьох евакуйованих осіб, зокрема, восьмирічний хлопчик.

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Пошкоджене колесо броневика після удару дрона. Джерело: ДСНС Донеччини

Внаслідок атаки ворога бронемашина отримала незначні пошкодження. Жоден з пасажирів авто не постраждав. 

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