Ситуация в Донецкой области — оккупанты атаковали авто ГСЧС, где был ребенок

Автомобиль ГСЧС, в который попал дрон. Фото: ГСЧС Донецкой области

Российская армия возле города Украинской Донецкой области ударила дроном-камикадзе по бронеавтомобилю ГСЧС, эвакуировавшему гражданских. Никто из пассажиров салона не пострадал.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Донецкой области в воскресенье, 25 августа.

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Как стало известно, удар был совершен в момент проведения эвакуационных мероприятий из города. На шоссе вблизи Украинский российский дрон-камикадзе попал в автомобиль эвакуационной группы ГСЧС "Феникс".

Повреждение крыши броневика. Источник: ГСЧС Донецкой области

В момент удара в машине находились двое спасателей, полицейский и семья из четырех эвакуированных лиц, в частности, восьмилетний мальчик.

Поврежденное колесо броневика после удара дрона. Источник: ГСЧС Донецкой области

В результате атаки врага бронемашина получила незначительные повреждения. Ни один из пассажиров авто не пострадал.