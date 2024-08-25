Ситуация в Донецкой области — оккупанты атаковали авто ГСЧС, где был ребенок

Россияне ударили дроном по автомобилю ГСЧС в Донецкой области — в салоне был ребенок
Российская армия возле города Украинской Донецкой области ударила дроном-камикадзе по бронеавтомобилю ГСЧС, эвакуировавшему гражданских. Никто из пассажиров салона не пострадал.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Донецкой области в воскресенье, 25 августа.
Россияне ударили дроном по авто ГСЧС
Как стало известно, удар был совершен в момент проведения эвакуационных мероприятий из города. На шоссе вблизи Украинский российский дрон-камикадзе попал в автомобиль эвакуационной группы ГСЧС "Феникс".
В момент удара в машине находились двое спасателей, полицейский и семья из четырех эвакуированных лиц, в частности, восьмилетний мальчик.
В результате атаки врага бронемашина получила незначительные повреждения. Ни один из пассажиров авто не пострадал.
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