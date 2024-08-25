Россияне обстреляли Сумы — много жертв

Спасатели помогают раненой женщине. Фото: скриншот

В ночь на воскресенье, 25 августа, российская армия 27 раз обстреляла приграничье Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации (ОВА).

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По информации местных властей, под обстрелами оказались 14 громад. Оккупанты атаковали пограничье авиабомбами и беспилотниками, обстреливали из минометов и реактивных систем залпового огня.

"В результате ракетного удара, нанесенного вечером, шесть человек ранены, один погибший ", — говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что удалось спасти трех человек.

Спасательная операция. Фото: скриншот

Там отметили, что в результате атаки обломками были повреждены частные жилые дома.

"Из поврежденных домов спасатели эвакуировали трех гражданских лиц и передали медикам. Жизнь людей спасена", — говорится в сообщении.

Также спасатели ликвидировали пожар в домах после обстрела.