Росіяни обстріляли Суми — багато жертв

Рятувальники допомагають пораненій жінці. Фото: скриншот

У ніч на неділю, 25 серпня, російська армія 27 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

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За інформацією місцевої влади, під обстрілами опинилися 14 громад. Окупанти атакували прикордоння авіабомбами та безпілотниками, обстрілювали з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

"Внаслідок ракетного удару, завданого ввечері, шестеро людей поранено, одна людина загинула", — йдеться у повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що вдалося врятувати трьох людей.

Рятувальна операція. Фото: скриншот

Там зазначили, що в результаті атаки уламками було пошкоджені приватні житлові будинки.

"Із пошкоджених будинків рятувальники евакуювали трьох цивільних осіб та передали медикам. Життя людей врятовано", — йдеться у повідомленні.

Також рятувальники ліквідували пожежу в будинках, що виникла після обстрілу.