В Краматорске из-за российского удара по гостинице погиб журналист

Последствия удара. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в воскресенье, 25 августа, совершили обстрел отеля в Краматорске Донецкой области. В результате атаки погиб один из журналистов иностранного информационного агентства.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 26 августа.

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Удар по гостинице в Краматорске

В издании сообщили, что погиб член команды Райан Эванс, который освещал войну в Украине. Также еще двое журналистов получили ранения в результате обстрела гостиницы "Сапфир", в общей сложности там остановилась команда из шести человек.

Журналист Райан Эванс. Фото: Reuters

Известно, что погибший 38-летний Эванс был бывшим британским солдатом, в Reuters работал с 2022 года, где консультировал журналистов по поводу безопасности по всему миру, в том числе в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже.

Трое других членов команды, которые находились в отеле при попадании, находятся в безопасности. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по гостинице баллистической ракетой "Искандер".