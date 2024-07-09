Обстріли 8 липня - Росія змінила тактику ударів по Україні

Наслідки влучання по "Охматдиту". Фото: МВС

Російські війська у понеділок, 8 липня, під час масованої атаки по Україні використали нову тактику. За допомогою неї ворог намагається максимізувати збитки для України.

Про це пише ISW.

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"Російські ракетні удари, ймовірно, наносять із застосуванням нової тактики, щоб максимізувати шкоду від такої серії ударів", — йдеться у повідомленні.

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни постійно вдосконалюють свої розвідувально-ударні можливості дронів та ефективність ракет усіх типів. За його словами, вчора під час удару крилаті ракети ворога пролетіли на " надзвичайно низьких" висотах.

Так, українська ППО намагалася перехопити крилаті ракети, які летіли на висоті 50 метрів над землею. Це свідчить про те, що російські сили могли змінити свою тактику, аби завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі, не даючи ППО практично ніякого часу на збиття.

Також Ігнат зазначив, що Росія зменшує електромагнітні сигнатури безпілотників до останнього моменту, щоб їх не виявила українська ППО. Таким чином, коли українські сили все ж виявляють дрон, то ракета, яку він наводив, уже перебуває біля цілі.

В Інституті наголосили, що нові методи росіян заслуговують на увагу, а задля запобігання новим загрозам необхідні дії з боку Заходу.

Нагадаємо, вчора увечері у Києві зросла кількість жертв внаслідок російських ракетних ударів. Наразі відомо про 27 загиблих, з яких троє дітей та 117 поранених людей.

Також ми писали, що 9 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими під час масованої атаки 8 липня.