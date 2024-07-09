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Массированный ракетный обстрел Украины — в ISW заявили, что Россия изменила тактику

9 июля 2024 07:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрелы 8 июля - Россия изменила тактику ударов по Украине
Последствия попадания по "Охматдету". Фото: МВД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в понедельник, 8 июля, во время массированной атаки по Украине использовали новую тактику. С помощью нее враг пытается максимизировать ущерб Украине.

Об этом пишет ISW.

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"Российские ракетные удары, вероятно, наносят с применением новой тактики, чтобы максимизировать ущерб от такой серии ударов", — говорится в сообщении.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне постоянно совершенствуют свои разведывательно-ударные возможности дронов и эффективность ракет всех типов. По его словам, вчера по время ударов крылатые ракеты врага пролетели на "чрезвычайно низких" высотах.

Так, украинское ПВО пыталось перехватить крылатые ракеты, летевшие на высоте 50 метров над землей. Это свидетельствует о том, что российские силы могли изменить свою тактику, чтобы нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре, не давая ПВО практически никакого времени на сбитие.

Также Игнат отметил, что Россия уменьшает электромагнитные сигнатуры беспилотников до последнего момента, чтобы их не обнаружила украинская ПВО. Таким образом, когда украинские силы все же выявляют дрон, то ракета, которую он наводил, уже находится возле цели.

В Институте подчеркнули, что новые методы россиян заслуживают внимания, а для предотвращения новых угроз необходимы действия со стороны Запада.

Напомним, вчера вечером в Киеве возросло количество жертв в результате российских ракетных ударов. Сейчас известно о 27 погибших, из которых трое детей и 117 раненых.

Также мы писали, что 9 июля в Киеве объявлен Днем траура по погибшим во время массированной атаки 8 июля.

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