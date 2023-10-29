Потужні вибухи в Херсоні зараз 29 жовтня — подробиці від МВА

Вибухи в нічному місті. Фото: kr.depo.ua

Потужні вибухи в Херсоні зараз, 29 жовтня, є результатом обстрілу з боку російських окупантів. Ворог атакує прибережні райони міста.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Потужні вибухи в Херсоні зараз 29 жовтня

Оновлено 06:14. За словами Мрочка, в Херсоні гримлять потужні вибухи.

"У Херсоні лунають потужні вибухи! Прибережні райони міста під вогнем з боку окупаційних військ!" — повідомив очільник Херсонської МВА.

Він закликав мешканців бути обережними й перебувати в безпечному місці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочко

Оновлено 06:19. Повітряну тривогу скасували в Херсонській області о 06:18. Станом на зараз мапа тривог "біліє".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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