Потужні вибухи в Херсоні зараз 29 жовтня — подробиці від МВА

Масовий обстріл прибережних районів Херсона — потужні вибухи
29 жовтня 2023 06:12
оновлено: 06:25
Вибухи в нічному місті. Фото: kr.depo.ua
Потужні вибухи в Херсоні зараз, 29 жовтня, є результатом обстрілу з боку російських окупантів. Ворог атакує прибережні райони міста.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
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Потужні вибухи в Херсоні зараз 29 жовтня
Оновлено 06:14. За словами Мрочка, в Херсоні гримлять потужні вибухи.
"У Херсоні лунають потужні вибухи! Прибережні райони міста під вогнем з боку окупаційних військ!" — повідомив очільник Херсонської МВА.
Він закликав мешканців бути обережними й перебувати в безпечному місці.
Оновлено 06:19. Повітряну тривогу скасували в Херсонській області о 06:18. Станом на зараз мапа тривог "біліє".
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