Мощные взрывы в Херсоне сейчас 29 октября — подробности от ГВА

Массовые обстрелы прибрежных районов Херсона — мощные взрывы
29 октября 2023 06:12
обновлено: 06:25
Взрывы в ночном городе. Фото: kr.depo.ua
Мощные взрывы в Херсоне сейчас, 29 октября, результат обстрела со стороны российских оккупантов. Враг атакует прибрежные районы города.
Об этом сообщает глава Херсонской МВА Роман Мрочко .
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Мощные взрывы в Херсоне сейчас 29 октября
Обновлено 06:14. По словам Мрочко, в Херсоне гремят мощные взрывы.
"В Херсоне раздаются мощные взрывы! Прибрежные районы города под огнем со стороны оккупационных войск!" - сообщил глава Херсонской МВА.
Он призвал жителей осторожничать и находиться в безопасном месте.
Обновлено 06:19. Воздушная тревога была отменена в Херсонской области в 06:18. На сегодня карта тревог "белеет".
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