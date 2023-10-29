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Массовые обстрелы прибрежных районов Херсона — мощные взрывы

29 октября 2023 06:12
обновлено: 06:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы в Херсоне сейчас 29 октября — подробности от ГВА
Взрывы в ночном городе. Фото: kr.depo.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мощные взрывы в Херсоне сейчас, 29 октября, результат обстрела со стороны российских оккупантов. Враг атакует прибрежные районы города.

Об этом сообщает глава Херсонской МВА Роман Мрочко .

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Мощные взрывы в Херсоне сейчас 29 октября

Обновлено 06:14. По словам Мрочко, в Херсоне гремят мощные взрывы.

"В Херсоне раздаются мощные взрывы! Прибрежные районы города под огнем со стороны оккупационных войск!" - сообщил глава Херсонской МВА.

Он призвал жителей осторожничать и находиться в безопасном месте.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской МВА Романа Мрочко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской МВА Романа Мрочко

Обновлено 06:19. Воздушная тревога была отменена в Херсонской области в 06:18. На сегодня карта тревог "белеет".

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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