Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня — БпЛА в Київській області

Ударний безпілотник летить повітряним простором. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня триває вже близько трьох годин. Мешканців Гостомеля і Вишгорода попереджають про рух ударних безпілотників. Також небезпека поширилась на Хмельницьку область.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня

Військові попереджають про загрозу "шахедів" для Хмельницької області, а також про рух дронів в бік Києва з північного заходу та на Запоріжжя з півночі.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні у зв'язку з атакою ударних безпілотників продовжується.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...