Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня — БпЛА в Київській області

Масштабна повітряна тривога — до яких міст Київської області рухаються БпЛА
31 липня 2024 01:45
оновлено: 01:58
Ударний безпілотник летить повітряним простором. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня триває вже близько трьох годин. Мешканців Гостомеля і Вишгорода попереджають про рух ударних безпілотників. Також небезпека поширилась на Хмельницьку область.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня
Військові попереджають про загрозу "шахедів" для Хмельницької області, а також про рух дронів в бік Києва з північного заходу та на Запоріжжя з півночі.
Повітряна тривога в Україні у зв'язку з атакою ударних безпілотників продовжується.
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