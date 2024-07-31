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Масштабна повітряна тривога — до яких міст Київської області рухаються БпЛА

31 липня 2024 01:45
оновлено: 01:58
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня — БпЛА в Київській області
Ударний безпілотник летить повітряним простором. Фото: АРМІЯ INFORM
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня триває вже близько трьох годин. Мешканців Гостомеля і Вишгорода попереджають про рух ударних безпілотників. Також небезпека поширилась на Хмельницьку область.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня

Військові попереджають про загрозу "шахедів" для Хмельницької області, а також про рух дронів в бік Києва з північного заходу та на Запоріжжя з півночі.

Ворожий обстріл України вночі 31 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні у зв'язку з атакою ударних безпілотників продовжується.

Карта тривоги в Україні вночі 31 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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