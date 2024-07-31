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Масштабная воздушная тревога — в какие города Киевской области движутся БпЛА

31 июля 2024 01:45
обновлено: 02:30
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля - БПЛА в Киевской области
Ударный беспилотник летит воздушным пространством. Фото: АРМИЯ INFORM
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля длится уже около трех часов. Жителей Гостомеля и Вышгорода предупреждают о движении ударных беспилотников. Также опасность распространилась на Хмельницкую область.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля

Военные предупреждают об угрозе "шахедов" для Хмельницкой области, а также о движении дронов в сторону Киева с северо-запада и Запорожье с севера.

Вражеский обстрел Украины ночью 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине в связи с атакой ударных беспилотников продолжается.

Карта тревоги в Украине ночью 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:27. Бойцы сообщают о летящих на северо-запад дронах в Винницкой области, а также о "шахедах" в районе Ирпеня Киевской области. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Ровенской области из-за угрозы БПЛА.

Масштабная воздушная тревога 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Ночной российский обстрел Украины 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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