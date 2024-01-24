Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека для регіонів arrow

Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека для регіонів

24 січня 2024 11:46
оновлено: 11:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 24 січня
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На всій території України оголошено повітряну тривогу. Області під загрозою застосування російських ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 24 січня

Росіяни знову націлили свою повітряну зброю по українських областях. Сигнал повітряної тривоги лунає у всіх регіонах. Наразі для харківської та Донецької областей існує загроза ракетного ураження.

"Увага! Харківська, Донецька області — ракетна небезпека!" — зазначили в ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Моніторингові групи зафіксували зліт ворожого винищувача МіГ-31К з російського аеродрому "Моздок".

"МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни", — вказали в моніторинговій групі.

Скриншот допису monitor
Скриншот допису monitor
Мапа повітряних тривог 24 січня
Мапа повітряних тривог 24 січня

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.

Додамо, ввечері 23 січня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу в місті постраждало дев'ять людей, серед яких 4-річна дитина.

війна
Україна
обстріли
загрози
повітряна тривога
ракети
небезпека
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі