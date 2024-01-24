В Україні оголошено повітряну тривогу 24 січня

Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: wikipedia

На всій території України оголошено повітряну тривогу. Області під загрозою застосування російських ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Росіяни знову націлили свою повітряну зброю по українських областях. Сигнал повітряної тривоги лунає у всіх регіонах. Наразі для харківської та Донецької областей існує загроза ракетного ураження.

"Увага! Харківська, Донецька області — ракетна небезпека!" — зазначили в ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Моніторингові групи зафіксували зліт ворожого винищувача МіГ-31К з російського аеродрому "Моздок".

"МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни", — вказали в моніторинговій групі.

Скриншот допису monitor

Мапа повітряних тривог 24 січня

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.

Додамо, ввечері 23 січня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу в місті постраждало дев'ять людей, серед яких 4-річна дитина.