В Украине объявлена воздушная тревога 24 января

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: wikipedia

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Области под опасностью применения российских ракет.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 24 января

Россияне снова нацелили свое воздушное оружие по украинским областям. Сигнал воздушной тревоги раздается во всех регионах. В настоящее время для харьковской и Донецкой областей существует угроза ракетного поражения.

"Внимание! Харьковская, Донецкая области — ракетная опасность!" — отметили в ВС ВСУ.

Скриншот поста ПС ВСУ

Мониторинговые группы зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К с российского аэродрома "Моздок"

"МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны", — указали в мониторинговой группе.

Скриншот поста monitor

Карта воздушных тревог 24 января

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны нейтрализовали или уничтожили около 200 различных вражеских БпЛА на Таврическом направлении. Кроме того, российская армия уменьшилась на 394 человека.

Добавим, вечером 23 января оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову. В результате обстрела в городе пострадали девять человек, среди которых 4-летний ребенок.