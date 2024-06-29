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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

29 червня 2024 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні 29 червня
Сирени оповіщення. Фото: adm.dp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу у всіх областях України оголосили зранку, 29 червня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій російським ракетним ударом багатоповерхівці. Наразі відомо, що ворог 28 червня вбив одну людину та поранив ще 12.

Також окупанти у ніч проти 29 червня вкотре атакували Україну. Вони запускали ударні безпілотники типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ.

війна
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети

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