Повітряна тривога в Україні 29 червня

Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
29 червня 2024 10:01
Сирени оповіщення. Фото: adm.dp.gov.ua
Повітряну тривогу у всіх областях України оголосили зранку, 29 червня. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій російським ракетним ударом багатоповерхівці. Наразі відомо, що ворог 28 червня вбив одну людину та поранив ще 12.
Також окупанти у ніч проти 29 червня вкотре атакували Україну. Вони запускали ударні безпілотники типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарськ.
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