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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

29 июня 2024 10:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине 29 июня
Сирены оповещения. Фото: adm.dp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром, 29 июня. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Днепре продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной российским ракетным ударом многоэтажке. Известно, что враг 28 июня убил одного человека и ранил еще 12.

Также оккупанты в ночь на 29 июня в очередной раз атаковали Украину. Они запускали ударные беспилотники типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарского района.

война
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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