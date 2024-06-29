Воздушная тревога в Украине 29 июня

Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
29 июня 2024 10:01
Сирены оповещения. Фото: adm.dp.gov.ua
Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром, 29 июня. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Днепре продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной российским ракетным ударом многоэтажке. Известно, что враг 28 июня убил одного человека и ранил еще 12.
Также оккупанты в ночь на 29 июня в очередной раз атаковали Украину. Они запускали ударные беспилотники типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарского района.
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