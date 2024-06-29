Воздушная тревога в Украине 29 июня

Сирены оповещения. Фото: adm.dp.gov.ua

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром, 29 июня. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Днепре продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной российским ракетным ударом многоэтажке. Известно, что враг 28 июня убил одного человека и ранил еще 12.

Также оккупанты в ночь на 29 июня в очередной раз атаковали Украину. Они запускали ударные беспилотники типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарского района.