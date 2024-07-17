Повітряна тривога в Україні ввечері 17 липня — які області під загрозою через зліт МіГ-31К

Російський винищувач. Фото ілюстративне: ukrmilitary.com

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні зараз, увечері в середу, 17 липня. Червоні на карті повітряних тривог усі області України.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про зліт винищувача МіГ-31К.

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Карта повітряних тривог станом на 23:09 17 липня

Що відомо про масштабну повітряну тривогу пізно ввечері 17 липня

Повітряну тривогу ввечері 17 липня станом на 23:09 оголосили по всіх областях України. У Повітряних Силах ЗС України повідомили про ракетну небезпеку і зазначили, що загроза виникла через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Інформації про пуски ракет не було.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 23:27 військові повідомили про відбій загрози, пов'язаною з МіГ-31К. Станом на 23:30 у більшості областей дали відбій. Червоними на карті тривог залишаються Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька й Донецька області.

Карта повітряних тривог станом на 23:30 17 липня

Нагадаємо, ввечері 17 липня в Києві пролунав потужний вибух на лівому березі. Працювала ППО.

Також ми повідомляли про вибух у Миколаївській області в місті Баштанка. Там невідомі кинули на подвір'я міського голови вибуховий пристрій. Вибухівка здетонувала й пошкодила автомобіль посадовця, однак, на щастя, сам мер та інші мешканці будинку не постраждали.