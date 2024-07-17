Воздушная тревога в Украине вечером 17 июля — какие области под угрозой из-за взлета МиГ-31К

Российский истребитель. Фото иллюстративное: ukrmilitary.com

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сейчас, вечером в среду, 17 июля. Красные на карте воздушных тревог все области Украины.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о взлете истребителя МиГ-31К.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 23:09 17 июля

Что известно о масштабной воздушной тревоге поздно вечером 17 июля

Воздушная тревога вечером 17 июля по состоянию на 23:09 объявлена по всем областям Украины. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о ракетной опасности и отметили, что угроза возникла из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Информации о пусках ракет не было.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 23:27 военные сообщили об отбое угрозы, связанной с МиГ-31К. По состоянию на 23:30 в большинстве областей дали отбой. Красными на карте тревог остаются Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Карта воздушных тревог на 23:30 17 июля

Напомним, вечером 17 июля в Киеве раздался мощный взрыв на левом берегу. Работала ПВО.

Также мы сообщали о взрыве в Николаевской области в городе Баштанка. Там неизвестные бросили во двор городского головы взрывное устройство. Взрывчатка сдетонировала и повредила автомобиль должностного лица, однако, к счастью, сам мэр и другие жильцы дома не пострадали.