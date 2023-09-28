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Мати загиблого Героя профінансувала ремонт вулиці, яка названа іменем сина

28 вересня 2023 23:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мати загиблого Героя профінансувала ремонт вулиці, яка названа іменем сина
Жінка на Чернігівщині відремонтувала дорогу за власні кошти. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Чернігівській області мати загиблого воїна Владислава Грищенка профінансувала будівництво дороги. Пані Валентина віддала гроші, які надала їй держава. На ремонт пішло майже чотири мільйона гривень.

Про це повідомляє Сосницька громада у Facebook.

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Будівництво дороги у Чернігівській області

У Сосницькій громаді повідомляють, що мама героя Владислава Грищенка побудувала дорогу за гроші, які надала держава після загибелі сина. Тепер нова дорога саме на тій вулиці, яка названа на честь воїна.

"На його честь була перейменована вулиця, на якій мама побудувала дорогу. Таким чином Валентина Грищенко залишила пам'ять про свого сина майбутнім поколінням", — йдетьсяв повідомленні громади.

Сам Владислав Грищенко загинув улітку минулого року під час виконання бойового завдання у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Фото загиблого героя
Владислав Грищенко загинув улітку минулого року. Фото: скриншот

"Обійшлося майже в 4 мільйона гривень. Жителі кварталу дуже задоволені новими умовами пересування цією вулицею, бо раніше ні навесні, ні восени, ні навіть влітку після заливного дощу не міг проїхати жоден транспорт. Тільки кажуть, щоб не такою величезною ціною були ці умови", — також додаютьу Сосницькій громаді.

Нагадаємо, місцеві жителі Львова почали обговорювати додаткові витрати на ремонт вулиці Степана Бандери у місті. Вартість цих робіт — 92,7 млн грн, проте реконструкцію вулиці вже завершено. 

Зазначається, що 15 вересня ЛКП Львівавтодор разом з ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" підписали угоду щодо додаткових робіт на вулиці Степана Бандери. Вся реконструкція коштувала 209,5 млн грн, її відкрили після ремонту в грудні 2021 року. У міській раді Львова кажуть, що ці кошти будуть платити підряднику вже після закінчення війни.

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