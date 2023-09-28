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Мать погибшего Героя профинансировала ремонт улицы, которая названа именем сына

28 сентября 2023 23:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мать погибшего Героя профинансировала ремонт улицы, которая названа именем сына
Женщина в Черниговской области отремонтировала дорогу за собственные средства. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Черниговской области мать погибшего воина Владислава Грищенко профинансировала строительство дороги. Валентина Грищенко отдала деньги, которые предоставило ей государство. На ремонт ушло около четырех миллионов гривен.

Об этом сообщает Сосницкая община в Facebook.

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В Сосницкой общине сообщают, что мама героя Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, предоставленные государством после гибели сына. Теперь новая дорога есть именно на той улице, которая названа в честь воина.

"В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу. Таким образом Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям", — говорится в сообщении общины.

Сам Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Фото погибшего героя
Владислав Грищенко погиб летом прошлого года. Фото: скриншот

"Обошлось почти в 4 миллиона гривен. Жители квартала очень довольны новыми условиями передвижения по этой улице, потому что раньше ни весной, ни осенью, ни даже летом после заливного дождя не мог проехать ни один транспорт. Только говорят, чтобы не такой огромной ценой были эти условия", — также добавляют в Сосницкой общине.

Напомним, местные жители Львова начали обсуждать дополнительные расходы по ремонту улицы Степана Бандеры в городе. Стоимость этих работ — 92,7 млн грн, однако реконструкция улицы уже завершена.

Отмечается, что 15 сентября ЛКП Львовавтодор вместе с ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" подписали соглашение о дополнительных работах на улице Степана Бандеры. Вся реконструкция обошлась в 209,5 млн грн, ее открыли после ремонта в декабре 2021 года. В городском совете Львова говорят, что эти средства будут платить подрядчику уже после окончания войны.

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