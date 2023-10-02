Мер Харкова анонсував будівництво школи під землею

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: google.com

Мер Харкова Ігор Терехов анонсував появу в місті першої в Україні школи під землею. Таким чином можна буде вести уроки навіть під час чергової атаки росіян.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram.

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"Харків продовжить інвестувати в освіту. Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітній напрямок як цього року, так і наступного року, незважаючи на брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту", — зазначив Терехов.

Він наголосив, що саме в Харкові побудують підземну школу, щоб можна було продовжити освітній процес навіть під час обстрілів.

"Ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме сучасним нормативним вимогам до захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз", — додав мер Харкова.

Джерело: t.me/ihor_terekhov

Нагадаємо, що наявність укриття — головне правило для навчальних закладів, аби працювати в офлайн-форматі. І якщо для більшості шкіл це питання болюче і досі, адже максимум, що вони отримали — ремонт підвального приміщення, то деякі заклади освіти майже повністю облаштовані.