Мер Харкова анонсував будівництво школи під землею
Мер Харкова Ігор Терехов анонсував появу в місті першої в Україні школи під землею. Таким чином можна буде вести уроки навіть під час чергової атаки росіян.
Про це Ігор Терехов написав у Telegram.
У Харкові побудують школу під землею
"Харків продовжить інвестувати в освіту. Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітній напрямок як цього року, так і наступного року, незважаючи на брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту", — зазначив Терехов.
Він наголосив, що саме в Харкові побудують підземну школу, щоб можна було продовжити освітній процес навіть під час обстрілів.
"Ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу, яка відповідатиме сучасним нормативним вимогам до захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз", — додав мер Харкова.
Нагадаємо, що наявність укриття — головне правило для навчальних закладів, аби працювати в офлайн-форматі. І якщо для більшості шкіл це питання болюче і досі, адже максимум, що вони отримали — ремонт підвального приміщення, то деякі заклади освіти майже повністю облаштовані.