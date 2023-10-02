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Мэр Харькова анонсировал строительство школы под землей

2 октября 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мэр Харькова анонсировал строительство школы под землей
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал появление в городе первой в Украине школы под землей. Таким образом, можно будет вести уроки даже во время очередной атаки россиян.

Об этом Игорь Терехов написал в Telegram.

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"Харьков продолжит инвестировать в образование. Мы ни на гривну не сократим расходы на образовательное направление как в этом году, так и в следующем году, несмотря на нехватку бюджетных средств и довольно трудную задачу сбалансировать местный бюджет с учетом существующего дефицита", — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что именно в Харькове будет построена подземная школа, чтобы можно было продолжить образовательный процесс даже во время обстрелов.

"Мы планируем построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать современным нормативным требованиям к защитным сооружениям. Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз", — добавил мэр Харькова.

В Харькове построят школу под землей
Источник: t.me/ihor_terekhov

Напомним, что наличие укрытия — главное правило для учебных заведений, чтобы работать в оффлайн-формате. И если для большинства школ этот вопрос болезненный до сих пор, ведь максимум, что они получили — ремонт подвального помещения, то некоторые учебные заведения почти полностью обустроены.

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