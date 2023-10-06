Мешканка Харкова описала мить влучання ракети в її будинок

Наслідки влучання російської ракети у будинок в Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 6 жовтня російські окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок влучання у центрі міста серйозно постраждав будинок. Отримали поранення щонайменше 30 людей, серед загиблих є дитина.

Одна з мешканок будинку, який зазнав ушкоджень через влучання, описала кореспонденту Новини.LIVE мить влучання ворожої ракети.

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Жінка спала, коли сталося влучання

"За десять до сьомої ранку я ще спала. І воно як бахнуло! Я не зрозуміла нічого, полетіли одразу усі двері, усе скло. Всі полиці книжкові упали, всі шафи повідкривалися з різним барахлом", — описує жінка першу мить влучання.

Потерпіла також розповіла, як у приміщенні все позавалювало. Саме тоді і загинула дитина.

"Я встала, нічого не розумію, голова тріщить. І одразу чую машини поїхали, оці рятувальні. І пожежники одразу поставили драбину, бо там все горіло. Все впало, все позавалювало. І дитинку завалило маленьку", — розповіла потерпіла.

Також мешканка зруйнованого будинку описала, як прибули рятувальники і почали рятувати людей, спускаючи їх по драбині.

"Мене стягнули по драбині на вулицю Плеханівську. Я тільки встигла сказати: "Зачекайте, я тільки документи візьму. І дай хоч штани вдіну, не буду ж я в нічній сорочці по вулиці ходити". А він: "Бабцю, давайте швидше, бо може вибухнути". Але не вибухнуло, Бог уберіг. Але потім розвалилося все", — завершила жінка свою розповідь.

Ранковий обстріл Харкова

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.

Незабаром почала з'являтись інформація про постраждалих, а мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з-під завалів дістали тіло дитини.

Також відомо, що прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.

Крім того, місцеві жителі показали перші секунди після прильоту містом, а Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл міста та смерть дитини.