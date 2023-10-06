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Жительница Харькова описала момент попадания ракеты в ее дом

6 октября 2023 17:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Жительница Харькова описала момент попадания ракеты в ее дом
Последствия попадания российской ракеты в здание в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Утром 6 октября российские оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате попадания в центре города серьезно пострадал дом. Получили ранения не менее 30 человек, среди погибших есть ребенок.

Одна из жительниц дома, который получил повреждения из-за попадания, описала корреспонденту Новини.LIVE момент попадания вражеской ракеты.

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Женщина спала, когда случилось попадание

"В без десяти семь утра я еще спала. И оно как бахнуло! Я не поняла ничего, полетели сразу все двери, все стекла. Все полки книжные упали, все фанеры открывались с разным барахлом", — описывает женщина первый миг попадания.

Потерпевшая рассказала, как в помещении все завалило. В это время и погиб ребенок.

"Я встала, ничего не понимаю, голова трещит. И сразу слышу машины поехали, эти спасательные. И пожарные сразу поставили лестницу, потому что там все горело. Все упало, все завалило. И ребенка завалило маленького", — рассказала потерпевшая.

Также жительница разрушенного дома описала, как прибыли спасатели и начали спасать людей, спуская их по лестнице.

"Меня стянули по лестнице на улицу Плеханова. Я только успела сказать: "Подождите, я только документы возьму. И дай хоть штаны одену, не буду же я в ночной рубашке по улице ходить". А он: "Бабушка. давайте быстрее, потому что может взорваться". Но не взорвалось, Бог уберег. Но потом развалилось все", — завершила женщина свой рассказ.

Утренний обстрел Харькова

Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты начали обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.

Вскоре начала появляться информация о пострадавших, а мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что из-под завалов достали тело ребенка.

Также известно, что прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.

Кроме того, местные жители показали первые секунды по прилету по городу, а Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел города и смерть ребенка.

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