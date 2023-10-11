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Ми крок за кроком рухаємось вперед, — Зеленський

11 жовтня 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ми крок за кроком рухаємось вперед, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський дає інтерв'ю. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Український Президент Володимир Зеленський французькому телеканалу розповів про можливий розвиток війни в Україні та важливість підтримки його міжнародних союзників.

Про це повідомляє France 2.

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Володимир Зеленський в ефірі France 2 говорив про війну в Україні.

"Росія намагається безуспішно контратакувати, а ми крок за кроком продовжуємо просуватися. Але ми рухаємося не так швидко, як очікувалося і хотілося б", — заявив він.

Зеленський також наголосив, що в глобальному плані час на боці Росії, тому не можна допускати, щоб допомога Україні припинилась.

"Доля України залежить від єдності решти світу. Я сподіваюся, що американська підтримка України триватиме. Підтримка Джо Байдена, Конгресу та обох партій.  Для нас це дуже важливо протистояти агресії", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Це він зробив під час свого офіційного візиту до Бухаресту.

Зазначається, що Зеленський подякував уряду Румунії за велику допомогу для нашої держави від початку повномасштабної війни РФ.

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