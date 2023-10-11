Мы шаг за шагом двигаемся вперед, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дает интервью. Фото: скриншот

Украинский Президент Владимир Зеленский французскому телеканалу рассказал о возможном развитии войны в Украине и важности поддержки его международных союзников.

Об этом сообщает France 2.

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Владимир Зеленский в эфире France 2 говорил о войне в Украине.

"Россия пытается безуспешно контратаковать, а мы шаг за шагом продолжаем продвигаться. Но мы двигаемся не так быстро, как ожидалось и хотелось бы", — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что в глобальном плане время на стороне России, поэтому нельзя допускать, чтобы помощь Украине прекратилась.

"Судьба Украины зависит от единства остального мира. Я надеюсь, что американская поддержка Украины будет продолжаться. Поддержка Джо Байдена, Конгресса и обеих партий. Для нас это очень важно противостоять агрессии", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Это он сделал во время своего официального визита в Бухарест.

Зеленский поблагодарил правительство Румынии за большую помощь для нашего государства с начала полномасштабной войны РФ.