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Ми ще навіть не на екваторі — військовий розповів, коли варто очікувати завершення війни

1 липня 2024 22:47
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Військовослужбовець ЗСУ Семен Салатенко розповів, коли завершиться війна в Україні
Військовослужбовець Семен Салатенко. Фото: Українське радіо
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Військовослужбовець Збройних сил України Семен Салатенко переконаний, що війна, яку Росія розв'язала проти нашої держави, триватиме ще дуже довго. Він наголосив, що чоловікам необхідно готуватися, налаштовуватися психологічно і морально до того, що всім їм доведеться воювати.

Таку думку Салатенко висловив в інтерв'ю "Українському радіо".

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"Це затягнеться надовго. Це треба розуміти. Війна навіть не досягла свого екватора", — вважає військовий.

На думку Салатенка, усім людям чоловічої статі в Україні доведеться долучитися до війни тим чи іншим чином.

Він додав, що до цього треба готуватися морально і психологічно.

"Отримувати відповідну підготовку, не ховаючись від ТЦК. В іншому випадку вони будуть мобілізовані в Збройні сили РФ вже під час окупації", — наголосив військовий.

В такому разі, вважає військовий, ці чоловіки будуть направлені воювати вже в інші країни. Це вже сталося на окупованій Донеччині та Луганщині, чоловіків уже забирають до підрозділів "штурм V", "штурм Z".

Сесен Салатенко з побратимами
Семен Салатенко з бойовими побратимами. Фото: Українське радіо

Ворог буде знищувати нас

Салатенко наголосив, що росіяни не повторять помилок 30-х років ХХ століття і доведуть знищення української нації до кінця.

"Ті, хто не будуть знищеними, будуть переселені у глиб Росії та поступово асимільовані. Тому іншого вибору, як воювати, у нас немає", — резюмував Салатенко.

Він також додав, що не варто чекати будь-якого заморожування конфлікту.

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ЗСУ армія окупанти мобілізація війна в Україні війна Росія військовослужбовці

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