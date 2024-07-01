Військовослужбовець ЗСУ Семен Салатенко розповів, коли завершиться війна в Україні

Військовослужбовець Семен Салатенко. Фото: Українське радіо

Військовослужбовець Збройних сил України Семен Салатенко переконаний, що війна, яку Росія розв'язала проти нашої держави, триватиме ще дуже довго. Він наголосив, що чоловікам необхідно готуватися, налаштовуватися психологічно і морально до того, що всім їм доведеться воювати.

Таку думку Салатенко висловив в інтерв'ю "Українському радіо".

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"Це затягнеться надовго. Це треба розуміти. Війна навіть не досягла свого екватора", — вважає військовий.

На думку Салатенка, усім людям чоловічої статі в Україні доведеться долучитися до війни тим чи іншим чином.

Він додав, що до цього треба готуватися морально і психологічно.

"Отримувати відповідну підготовку, не ховаючись від ТЦК. В іншому випадку вони будуть мобілізовані в Збройні сили РФ вже під час окупації", — наголосив військовий.

В такому разі, вважає військовий, ці чоловіки будуть направлені воювати вже в інші країни. Це вже сталося на окупованій Донеччині та Луганщині, чоловіків уже забирають до підрозділів "штурм V", "штурм Z".

Семен Салатенко з бойовими побратимами. Фото: Українське радіо

Ворог буде знищувати нас

Салатенко наголосив, що росіяни не повторять помилок 30-х років ХХ століття і доведуть знищення української нації до кінця.

"Ті, хто не будуть знищеними, будуть переселені у глиб Росії та поступово асимільовані. Тому іншого вибору, як воювати, у нас немає", — резюмував Салатенко.

Він також додав, що не варто чекати будь-якого заморожування конфлікту.

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