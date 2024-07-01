Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мы еще даже не на экваторе — военный рассказал, когда следует ожидать завершения войны arrow

Мы еще даже не на экваторе — военный рассказал, когда следует ожидать завершения войны

1 июля 2024 22:47
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Военнослужащий ВСУ Семен Салатенко рассказал, когда завершится война в Украине
Военнослужащий Семен Салатенко. Фото: Украинское радио
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Военнослужащий ооруженных сил Украины Семен Салатенко убежден, что война, которую Россия развязала против нашего государства, продлится еще очень долго. Он подчеркнул, что мужчинам необходимо готовиться, настраиваться психологически и морально к тому, что всем им придется воевать.

Такое мнение Салатенко высказал в интервью "Украинскому радио".

Читайте также:

Мы не дошли даже до экватора

"Это затянется надолго. Это нужно понимать. Война даже не достигла своего экватора", — считает военный.

По мнению Салатенко, всем людям мужского пола в Украине придется вступить в войну тем или иным образом.

Он добавил, что к этому нужно готовиться морально и психологически.

"Получать соответствующую подготовку, не скрываясь от ТЦК. В противном случае они будут мобилизованы в Вооруженные силы РФ уже во время оккупации", — подчеркнул военный.

В таком случае, считает военный, эти мужчины будут направлены воевать уже в другие страны. Это уже произошло на оккупированном Донбассе и в Луганской области, мужчин уже забирают в подразделения "штурм V", "штурм Z".

Сесен Салатенко с собратьями
Семен Салатенко с боевыми собратьями. Фото: Украинское радио

Враг будет уничтожать нас

Салатенко подчеркнул, что россияне не повторят ошибок 30-х годов ХХ века и доведут уничтожение украинской нации до конца.

"Те, кто не будет уничтожен, будет переселен вглубь России и постепенно ассимилирован. Поэтому другого выбора, как воевать, у нас нет", — резюмировал Салатенко.

Он также добавил, что не стоит ждать какой-либо заморозки конфликта.

Ранее мы рассказывали, что командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне.

Лидер "Бумбокс" Хливнюк показал, как отправляется на боевое задание со своими побратимами.

ВСУ армия оккупанты мобилизация война в Украине війна Россия военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно