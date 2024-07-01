Военнослужащий ВСУ Семен Салатенко рассказал, когда завершится война в Украине

Военнослужащий Семен Салатенко. Фото: Украинское радио

Военнослужащий ооруженных сил Украины Семен Салатенко убежден, что война, которую Россия развязала против нашего государства, продлится еще очень долго. Он подчеркнул, что мужчинам необходимо готовиться, настраиваться психологически и морально к тому, что всем им придется воевать.

Такое мнение Салатенко высказал в интервью "Украинскому радио".

Читайте также:

Мы не дошли даже до экватора

"Это затянется надолго. Это нужно понимать. Война даже не достигла своего экватора", — считает военный.

По мнению Салатенко, всем людям мужского пола в Украине придется вступить в войну тем или иным образом.

Он добавил, что к этому нужно готовиться морально и психологически.

"Получать соответствующую подготовку, не скрываясь от ТЦК. В противном случае они будут мобилизованы в Вооруженные силы РФ уже во время оккупации", — подчеркнул военный.

В таком случае, считает военный, эти мужчины будут направлены воевать уже в другие страны. Это уже произошло на оккупированном Донбассе и в Луганской области, мужчин уже забирают в подразделения "штурм V", "штурм Z".

Семен Салатенко с боевыми собратьями. Фото: Украинское радио

Враг будет уничтожать нас

Салатенко подчеркнул, что россияне не повторят ошибок 30-х годов ХХ века и доведут уничтожение украинской нации до конца.

"Те, кто не будет уничтожен, будет переселен вглубь России и постепенно ассимилирован. Поэтому другого выбора, как воевать, у нас нет", — резюмировал Салатенко.

Он также добавил, что не стоит ждать какой-либо заморозки конфликта.

Ранее мы рассказывали, что командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне.

Лидер "Бумбокс" Хливнюк показал, как отправляется на боевое задание со своими побратимами.