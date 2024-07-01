Военнослужащий ВСУ Семен Салатенко рассказал, когда завершится война в Украине

Мы еще даже не на экваторе — военный рассказал, когда следует ожидать завершения войны
Военнослужащий ооруженных сил Украины Семен Салатенко убежден, что война, которую Россия развязала против нашего государства, продлится еще очень долго. Он подчеркнул, что мужчинам необходимо готовиться, настраиваться психологически и морально к тому, что всем им придется воевать.
Такое мнение Салатенко высказал в интервью "Украинскому радио".
Мы не дошли даже до экватора
"Это затянется надолго. Это нужно понимать. Война даже не достигла своего экватора", — считает военный.
По мнению Салатенко, всем людям мужского пола в Украине придется вступить в войну тем или иным образом.
Он добавил, что к этому нужно готовиться морально и психологически.
"Получать соответствующую подготовку, не скрываясь от ТЦК. В противном случае они будут мобилизованы в Вооруженные силы РФ уже во время оккупации", — подчеркнул военный.
В таком случае, считает военный, эти мужчины будут направлены воевать уже в другие страны. Это уже произошло на оккупированном Донбассе и в Луганской области, мужчин уже забирают в подразделения "штурм V", "штурм Z".
Враг будет уничтожать нас
Салатенко подчеркнул, что россияне не повторят ошибок 30-х годов ХХ века и доведут уничтожение украинской нации до конца.
"Те, кто не будет уничтожен, будет переселен вглубь России и постепенно ассимилирован. Поэтому другого выбора, как воевать, у нас нет", — резюмировал Салатенко.
Он также добавил, что не стоит ждать какой-либо заморозки конфликта.
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