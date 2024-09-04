Українців в окупації без паспортів РФ лякають міграційними таборами

Люди з російським паспортом. Ілюстративне фото: Reuters

Російські загарбники будують на тимчасово окупованих територіях України "міграційні табори". Вони хочуть поміщати туди українців, які не отримали паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Зазначається, що росіяни дали українцям в окупації час до грудня 2024 року отримати паспорти РФ. Якщо ж громадяни України цього не зробили, то з початку 2025 року вони вважатимуться іноземцями та підлягатимуть депортації. Для цього на тимчасово окупованих територіях загарбники обладнають центри тимчасового тримання іноземних громадян.

"З'являються повідомлення, що нібито російська влада планує облаштувати спеціальні табори для таких осіб, де вони будуть утримуватися як іноземці. Ця інформація тривожна і підкреслює посилення репресивних заходів проти населення тимчасово окупованих територій, проте конкретних підтверджених деталей щодо цих таборів поки що мало", — розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У матеріалі йдеться, що багатьох українців вже тримали у подібних центрах, коли примусово депортували до Росії, але наразі немає інформації, як вони виглядатимуть і функціонуватимуть в окупації та куди відправлятимуть українців.