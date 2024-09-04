Украинцев в оккупации без паспортов РФ пугают миграционными лагерями

Люди с российским паспортом. Иллюстративное фото: Reuters

Российские захватчики строят на временно оккупированных территориях Украины "миграционные лагеря". Они хотят помещать туда украинцев, не получивших паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что россияне дали украинцам в оккупации время до декабря 2024 получить паспорта РФ. Если же граждане Украины этого не сделали, то с начала 2025 они будут считаться иностранцами и будут подлежать депортации. Для этого на временно оккупированных территориях захватчики оборудуют центры временного содержания иностранных граждан.

"Появляются сообщения, что якобы российские власти планируют обустроить специальные лагеря для таких лиц, где они будут содержаться как иностранцы. Эта информация тревожна и подчеркивает усиление репрессивных мер против населения временно оккупированных территорий, однако конкретных подтвержденных деталей относительно этих лагерей пока мало", — рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В материале говорится, что многих украинцев уже держали в подобных центрах, когда принудительно депортировали в Россию, но нет информации, как они будут выглядеть и функционировать в оккупации и куда будут отправлять украинцев.