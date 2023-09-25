Мілітаризація шкіл у РФ: як дітей готують до війни

У РФ дітей готують до війни. Фото: російські ЗМІ

У російських школах внесли зміни до навчальної програми з упором на "захист Батьківщини". Там формуються "добровольчі роти" підлітків, діти вчаться за оновленими підручники з історії, в яких оспівується "тріумф російської армії".

Про це пише агенція CNN.

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Повідомляється, що минулого місяця Володимир Путін підписав закон, який запроваджує у школах новий обов'язковий курс: "Основи безпеки та оборони Батьківщини".

Тепер в російських школах активно практикуються екскурсії у військові частини, "військово-спортивні ігри, зустрічі з військовослужбовцями та ветеранами", а також заняття з управління дронами.

"У школах від Тихого океану до Чорного моря діти дошкільного віку надягають форму та беруть участь у вправах маршу. Старших дітей вчать рити окопи, метати гранати та стріляти справжніми патронами", — йдеться у статті.

Також в РФ переписується сучасна історія. У підручнику "Історія Росії" на обкладинці з'явився Кримський міст і новий розділ про новітню історію України. Є розділи "Фальсифікація історії", "Відродження нацизму", "Український неонацизм" та "Росія — країна героїв".

Підручник з історії з розділом про "спеціальну військову операцію". Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, росіяни займаються мілітаризацією підростаючого покоління. Створюють так звані підрозділи "Юнармії".

У соціальних мережах все частіше викладають відео "основ воєнної підготовки" російських дітлахів. Так, на одному з них видно, як кілька підлітків змагаються, хто швидше вдягне протигаз та розбере зброю.