Милитаризация школ в РФ: как детей готовят к войне

В РФ детей готовят к войне Фото: российские СМИ

В российских школах внесли изменения в обучающую программу с упором на "защиту Родины". Там формируются "добровольческие роты" подростков, дети учатся по обновленным учебникам истории, в которых воспевается "триумф русской армии".

Об этом пишет агентство CNN.

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Сообщается, что в прошлом месяце Владимир Путин подписал закон, согласно которому в школах вводится новый обязательный курс: "Основы безопасности и обороны Родины".

Теперь в российских школах активно практикуются экскурсии в воинские части, "военно-спортивные игры, встречи с военнослужащими и ветеранами", а также занятия по управлению дронами.

"В школах от Тихого океана до Черного моря дети дошкольного возраста надевают форму и принимают участие в упражнениях марша. Старших детей учат рыть окопы, метать гранаты и стрелять настоящими патронами", — говорится в статье.

Также в РФ переписывается современная история. В учебнике "История России" на обложке появился Крымский мост и новый раздел о новейшей истории Украины. Есть разделы "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм" и "Россия — страна героев".

Учебник по истории с разделом о "специальной военной операции". Фото: российские СМИ

Напомним, россияне занимаются милитаризацией подрастающего поколения. Создают так называемые подразделения "Юнармии".

В социальных сетях все чаще выкладывают видео "основ военной подготовки" российских ребятишек. Так, на одном из них видно, как несколько подростков соревнуются, кто скорее наденет противогаз и разберет оружие.