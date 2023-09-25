Милитаризация школ в РФ: как детей готовят к войне
В российских школах внесли изменения в обучающую программу с упором на "защиту Родины". Там формируются "добровольческие роты" подростков, дети учатся по обновленным учебникам истории, в которых воспевается "триумф русской армии".
Об этом пишет агентство CNN.
Милитаризация подростков в РФ
Сообщается, что в прошлом месяце Владимир Путин подписал закон, согласно которому в школах вводится новый обязательный курс: "Основы безопасности и обороны Родины".
Теперь в российских школах активно практикуются экскурсии в воинские части, "военно-спортивные игры, встречи с военнослужащими и ветеранами", а также занятия по управлению дронами.
"В школах от Тихого океана до Черного моря дети дошкольного возраста надевают форму и принимают участие в упражнениях марша. Старших детей учат рыть окопы, метать гранаты и стрелять настоящими патронами", — говорится в статье.
Также в РФ переписывается современная история. В учебнике "История России" на обложке появился Крымский мост и новый раздел о новейшей истории Украины. Есть разделы "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм" и "Россия — страна героев".
Напомним, россияне занимаются милитаризацией подрастающего поколения. Создают так называемые подразделения "Юнармии".
В социальных сетях все чаще выкладывают видео "основ военной подготовки" российских ребятишек. Так, на одном из них видно, как несколько подростков соревнуются, кто скорее наденет противогаз и разберет оружие.