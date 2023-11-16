Мінфін у 2024 році перенаправить кошти з дорожнього фонду на потреби армії, — Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Ілюстративне фото: пресслужба МІнфіну

В Мініфіні заявили, що всі надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде спрямовано на потреби безпеки та оборони України. Це закріплено змінами до Бюджетного кодексу.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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"Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки", — зазначив Марченко.

Політик додав, що відповідний ресурс буде сформовано коштом акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

При цьому, зазначається, у наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам.

"Залишки коштів, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки), використовуватимуться для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних з утриманням доріг у зимовий період", — йдеться у повідомленні.

Дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися коштом коштів з резервного фонду Уряду України.

Крім того, будівництво та ремонт доріг також заплановано в рамках проєктів, які фінансують міжнародні фінансові організації та уряди країн-партнерів.

Нагадаємо, що раніше Марченко вже анонсував, що з дорожнього фонду планують забрати 95 млрд грн на потреби оборонно-промислового комплексу країни. Водночас відомство оприлюднило вимоги до аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, рієлторів та інших щодо виконання ними норм законодавства у сфері фінансового моніторингу.