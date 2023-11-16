Минфин в 2024 году перенаправит средства из дорожного фонда на нужды армии, — Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко. Иллюстративное фото: пресс-служба Минфина

В Минифине заявили, что все поступления из государственного дорожного фонда, созданного в составе спецфонда госбюджета, будут направлены на нужды безопасности и обороны Украины. Это закреплено изменениями в Бюджетном кодексе.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко .

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Вместо дорог — дроны

"Все средства из дорожного фонда на следующий год (94,7 млрд грн) будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики", — отметил Марченко.

Политик добавил, что соответствующий ресурс будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

При этом отмечается, что в следующем году дорожная отрасль продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам.

"Остатки средств, источником формирования которых были доходы государственного дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024 года, не использованные в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы), будут использоваться для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог в зимний период",— говорится в сообщении.

Дороги, необходимые для военных нужд, будут финансироваться за счет средств из резервного фонда Правительства Украины.

Кроме того, строительство и ремонт дорог также запланировано в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров.

Напомним, что ранее Марченко уже анонсировал, что из дорожного фонда планируют забрать 95 млрд грн на нужды оборонно-промышленного комплекса страны. В то же время ведомство обнародовало требования к аудиторам, бухгалтерам, налоговым консультантам, риелторам и другим по выполнению ими норм законодательства в сфере финансового мониторинга.