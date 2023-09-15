Міністр оборони Німеччини розповів, коли буде рішення про Taurus для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Рішення щодо передавання німецьких ракет Taurus для України може бути ухвалене протягом одного-двох тижнів. Німеччина повинна зважити наслідки кожного свого кроку.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Tagesschau.

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"Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде", — сказав Пісторіус.

Він наголосив, що Німеччина обачно та зважено прийматиме подібні рішення, навіть якщо це важко зрозуміти "українським друзям". Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку.

"Ці крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу, і є дуже складним промисловим продуктом, адже йдеться не про програмування кавомашини", — додав німецький міністр оборони.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН може й не погодитися передати Україні ракети Taurus, навіть якщо США вирішать передати ATACMS.