Министр обороны Германии рассказал, когда будет решение о Taurus для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Tagesschau.

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"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", — сказал Писториус.

Он подчеркнул, что Германия будет осмотрительно и взвешенно принимать подобные решения, даже если это сложно понять "украинским друзьям". Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага.

"Эти крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, которое поставлялось до сих пор, и являются очень сложным промышленным продуктом, ведь речь идет не о программировании кофемашины", — добавил немецкий министр обороны.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может и не согласиться передать Украине ракеты Taurus, даже если США решат передать ATACMS.