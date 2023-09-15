Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Министр обороны Германии рассказал, когда будет решение о Taurus для Украины arrow

Министр обороны Германии рассказал, когда будет решение о Taurus для Украины

15 сентября 2023 13:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Министр обороны Германии рассказал, когда будет решение о Taurus для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Heiko Becker
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Tagesschau.

Читайте также:

Ракеты Taurus для Украины

"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", — сказал Писториус.

Он подчеркнул, что Германия будет осмотрительно и взвешенно принимать подобные решения, даже если это сложно понять "украинским друзьям". Германия должна взвешивать последствия каждого своего шага.

"Эти крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, которое поставлялось до сих пор, и являются очень сложным промышленным продуктом, ведь речь идет не о программировании кофемашины", — добавил немецкий министр обороны.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может и не согласиться передать Украине ракеты Taurus, даже если США решат передать ATACMS.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз