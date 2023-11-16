Міністр РФ "приєднав" енергосистеми Криму до електростанцій Херсонщини — СБУ висунула підозру

Міністр енергетики РФ Микола Шульгінов. Фото: росЗМІ

Стало відомо, що міністр енергетики РФ Микола Шульгінов "підключив" військові бази росіян до захоплених електростанцій на Херсонщині. Служба безпеки Україна висунула підозру чиновнику, який сприяв забезпеченню енергетикою окупаційні угрупування.

Про це повідомляє СБУ.

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Міністр РФ "підключив" військові бази росіян до електростанцій на Херсонщині

За інформацією СБУ, минулого літа, у липні 2022 року, міністр енергетики прибув до тимчасово окупованого Криму. Там він зазначив про "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині.

"Згідно із задумом російського посадовця, відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками "Каховська — Джанкой" та "Каховська — Островська", —повідомили в СБУ.

Відповідно створено забезпечення енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій РФ на території України. Чиновник також працює над підключенням українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми Росії.

Висунуті підозри міністру енергетики РФ

СБУ зібрала доказову базу на підсанкційного Миколу Шульгінова. Спецслужби винусунули підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Також за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Міністру загрожує до десяти років увязнення. СБУ працюють над притягненням його до відповідальності.

Нагадаємо, на Львіщині ексочільник одного з навчальних центрів Нацгвардії незаконно закупляв резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно завищеною вартістю. Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань викрили посадовця та повідомили йому про підозру. Відомо, що він завдав бюджету України понад 25 млн грн збитків.

Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідку відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.