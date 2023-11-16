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Министр РФ "присоединил" энергосистемы Крыма к электростанциям Херсонщины — СБУ выдвинула подозрение

16 ноября 2023 16:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Министр РФ "присоединил" энергосистемы Крыма к электростанциям Херсонщины — СБУ выдвинула подозрение
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что Министр энергетики РФ Николай Шульгинов "подключил" военные базы россиян к захваченным электростанциям на Херсонщине. Служба безопасности Украины выдвинула подозрение чиновнику, способствовавшему обеспечению энергетикой оккупационные группировки.

Об этом сообщает СБУ.

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Министр РФ "подключил" военные базы россиян к электростанциям в Херсонской области

По информации СБУ, прошлым летом, в июле 2022 года, министр энергетики прибыл в временно оккупированный Крым. Там он отметил о "присоединении" энергосистемы полуострова к захваченным электростанциям на левобережной Херсонской области.

"Согласно замыслу российского чиновника, соответствующие высоковольтные линии электропередач функционируют по направлениям "Каховская — Джанкой" и "Каховская — Островская" , — сообщили в СБУ.

Соответственно, создано обеспечение энергоснабжения военных подразделений и оккупационных администраций РФ на территории Украины. Чиновник также работает над подключением украинских энергообъектов к единой энергосистеме России.

Выдвинутые подозрения министру энергетики РФ

СБУ собрала доказательную базу на подсанкционного Николая Шульгинова. Спецслужбы выдвинули подозрение за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Министру грозит до десяти лет заключения. СБУ работают над привлечением его к ответственности.

Напомним, на Львовщине экс-командир одного из учебных центров Нацгвардии незаконно закупал резервуары РТС-50 для хранения горючего по искусственно завышенной стоимости. Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили чиновника и сообщили ему о подозрении. Известно, что он нанес бюджету Украины более 25 млн грн ущерба.

Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главному управлению разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.

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